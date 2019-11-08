Алтайского бизнесмена обвинили в банкротстве завода после хищения более 800 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-08T14:10:00+03:00

Мужчину поймали в Шереметьево и посадили в СИЗО в Барнауле

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Полиция предъявила обвинение фигуранту уголовного дела о мошенничестве, в результате которого было похищено 828 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2013 году руководитель холдинговой компании и входящего в нее крупнейшего в России завода по производству котельного оборудования взял кредит для предприятия в одном из банков. Он предоставил подложные документы, не собираясь возвращать деньги. По данным «Банкфакса», речь идет об экс-владельце разорившегося алтайского ОАО «Сибэнергомаш» Виталии Черноморе.

Когда кредитные средства поступили на расчетный счет завода, мужчина вывел их на счета разных юридических лиц, что привело к банкротству предприятия.

Сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю при участии коллег из Линейного управления МВД России задержали подозреваемого в аэропорту Шереметьево в Москве и доставили в Барнаул. Его заключили под стражу.

Дело возбудили по факту мошенничества в особо крупном размере. Предварительное расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU