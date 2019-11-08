Барнаульские депутаты утвердили городской бюджет с массой замечаний

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-08T12:23:46+03:00

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Депутаты Барнаульской гордумы рассмотрели в первом чтении бюджет города. Доходы городской казны прогнозируются в размере 12 млрд 300 млн рублей. Ко второму чтению эта цифра может вырасти, пишут "Вести-Алтай".

Итоговая сумма будет зависеть от трансфертов, которые придут из федерального, краевого бюджетов, отметил Струченко. Объемы поступлений по проектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" пока окончательно не определены. Дефицит ожидается минимальный - 65 млн рублей. Но и эта цифра не итоговая.

Ранее проект бюджета одобрили участники публичных слушаний и счетная палата города, однако барнаульская прокуратура дала отрицательное заключение.

Бюджетообразующими источниками остаются НДФЛ, налоги по специальным режимам и налоги на имущество. В качестве резервов для пополнения бюджета рассматривается сдача имущества в аренду, передача бесхозяйных сетей в частные руки.

К проекту возникло много замечаний от депутатов всех фракций. Коммунисты обратили внимание на "неработающие" программы обеспечения жильем детей-сирот и улучшение жилищных условий молодых семей. По мнению справедливороссов, на переселение из ветхого жилья выделено мало средств. Представители «Единой России» считают необходимым увеличение затрат на исполнение судебных решений - это основная причина отрицательного заключения прокуратуры.

Несмотря на критику, документ приняли в первом чтении. Его поддержали 29 депутатов, трое были против, четверо воздержались. К замечаниям вернутся во втором чтении.

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ИСТОЧНИК KP.RU