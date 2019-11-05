В Барнауле пассажир забыл в поезде четверть миллиона рублей
Пассажир поезда «Бийск-Барнаул» забыл в вагоне сумку с четвертью миллиона рублей. Пропажу помогли вернуть полицейские.
К сотрудникам транспортной полиции обратился проводник одного из вагонов. Женщина рассказала, что кто-то из пассажиров забыл сумку.
- При осмотре находки полицейские обнаружили в ней деньги – более четверти миллиона рублей, - сообщают в Алтайском ЛУ МВД России.
Пришлось провести целую поисковую операцию, в результате которой установили личность пассажира, забывшего деньги. Им оказался 36-летний житель Алтайского края. Стражи правопорядка связались с ним через одну из социальных сетей и сообщили, что утерянное найдено. В настоящее время сумка с деньгами возвращена владельцу.
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ИСТОЧНИК KP.RU