2019-11-05T12:40:24+03:00
Общество

В Барнауле пассажир забыл в поезде четверть миллиона рублей

Его искали через социальные сети
Анна СЕМИНА
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Деньги вернули владельцуДеньги вернули владельцуФото: предоставлено пресс-службой
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Пассажир поезда «Бийск-Барнаул» забыл в вагоне сумку с четвертью миллиона рублей. Пропажу помогли вернуть полицейские.

К сотрудникам транспортной полиции обратился проводник одного из вагонов. Женщина рассказала, что кто-то из пассажиров забыл сумку.

- При осмотре находки полицейские обнаружили в ней деньги – более четверти миллиона рублей, - сообщают в Алтайском ЛУ МВД России.

Пришлось провести целую поисковую операцию, в результате которой установили личность пассажира, забывшего деньги. Им оказался 36-летний житель Алтайского края. Стражи правопорядка связались с ним через одну из социальных сетей и сообщили, что утерянное найдено. В настоящее время сумка с деньгами возвращена владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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