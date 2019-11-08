2019-11-08T10:05:10+03:00
Происшествия

Жительница Тальменки прописала у себя дома граждан Узбекистана

Ей выписали штраф в 50 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Жительницу Тальменского района осудили за регистрацию у себя дома граждан Узбекистана.

Как установил суд, в июне этого года жительница райцентра, фиктивно прописала у себя трех граждан другой страны. Соответствующие документы она подала в миграционные органы.

- В документах она указала, что выходцев из Узбекистана она прописывает у себя дома, однако на самом деле не собиралась им предоставлять право на проживание, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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