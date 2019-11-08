Золотовзыскатели: ЗРК "Омчак” и группа “Алт Авто” выставили претензий на миллиард к “Золоту Курьи”

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-08T09:50:32+03:00

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В первых числах сентября стало известно, что проблемное предприятие «Золото Курьи» из Алтайского края наконец нашло своего покупателя: как следует из данных ЕГРЮЛ, его владельцем стало некое ООО «Алт Авто Строй», приобретя статус единственного учредителя фирмы вместо ЗАО «Золоторудная компания «Омчак». Тут надо отметить, что «Золото Курьи», если верить сообщениям СМИ и заявлениям региональных властей, меняет собственников с пугающей регулярностью. Последний раз о продаже компании сообщалось в конце мая и тогда покупателем якобы выступала другая непрофильная компания ООО «Прииск». Правда, та сделка не состоялась. На этот раз продажа де-факто состоялась, однако ещё нужно разобраться, кто получит выгоду, а кто - точно нет.

Барнаульская компания «Алт Авто Строй» была зарегистрирована в конце марта 2016 года. Ее директором является Игорь Ушаков, который контролирует 99% уставного капитала фирмы (9900 рублей), а еще 1% принадлежит Роману Хавину (100 рублей). Последний стал учредителем 29 августа. В период с апреля по конец июля в организации сменилось несколько директоров. О компании известно, что она занимается строительством дорог. Добычу золота на Алтае компания не вела – с короткими перерывами – с весны 2016 г., когда контроль над предприятием получило московское ЗАО «Золоторудная компания «Омчак». Для «Омчака» данный бизнес был самым что ни на есть профильным, компания является “дочкой” ОАО «Сусуманзолото», входящего в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России, но перезапустить предприятие так и не смогла – если конечно пыталась. Немного позже стало известно и о многомиллионных долгах «Золота Курьи», на сегодня перед рабочими сумма долга составила свыше 9 млн рублей, налогов и сборов свыше 17 млн, а всего исполнительных производств на сумму 68 млн рублей. Арбитражный суд Алтайского края 11 августа ввел на ООО «Золото Курьи» процедуру наблюдения на ближайшие три месяца. Согласно опубликованной на сайте суда резолютивной части, к предприятию имеют финансовые претензии сразу полдюжины организаций.

Таким образом, на начало сентября – к моменту сделки с «Алт Авто Строй», – «Золото Курьи» представляло собой ещё тот “лакомый кусочек”: запущена процедура банкротства, добыча не ведётся (а сезон золотодобычи в суровом алтайском климате уже почти закончился), сумма задолженности перевалила за полтораста миллионов рублей, а региональная прокуратура нарезает круги вокруг предприятия в связи с задержкой заработной платы… В общем, надо брать! Особенно если данный бизнес для дорогостоителей непрофильный. Но, “не все золото что блестит” и не всё сделка купли-продажи, что ею кажется. Буквально через пару-тройку недель после “сделки”, 25 сентября, ЗАО «Золоторудная компания «Омчак» подает в Арбитражный суд Алтайского края заявление о включении в реестр требований к должнику в размере 1,08 млрд руб, то есть одномоментно увеличивая долговую нагрузку своей бывшей “дочки” почти на порядок. Для не сведущих в российском гражданском праве стоит уточнить, что аффилированное лицо – например, материнская компания, которой до сентября «Омчак» являлась для «Золота Курьи» – требования в ходе банкротного процесса предъявлять не в праве. Но стоило ей только убрать пикирующую ко дну золоторудного карьера «Курью» с баланса, после неожиданно образовавшейся “продажи”, и предъявлять требования стало уже можно. А если суд их примет, то «Омчак» автоматически становится основным кредитором, контролирующим процесс банкротства, а значит можно выжать что-то ещё из компании, которая месяцами не платит зарплату сотне рабочих, ставших заложниками этой ситуации.

Из сказанного выше становится понятно, что для «Алт Авто Строй» плачевное состояние дел «Золота Курьи» вряд ли является сюрпризом. Дело в том, что компания входит в одну “группу” с ООО «Алт Авто» которое 24 июля 2019 г. и обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Золото Курьи». Заявление мотивировано наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательств должника перед кредитором на сумму чуть больше 25 млн руб. Бенефициаром обеих компаний, а также «Алт Авто Сервис» и «Алт Авто Ойл», по данным системы СПАРК, является известный в крае бизнесмен Игорь Переверзев с сыном. «Алт Авто Ойл» подало 12 сентября 2019 в Арбитражный суд Алтайского заявление о признании обоснованным и включении в реестр требований кредиторов ООО «Золото Курьи» требований в размере чуть больше миллиона рублей с учётом основной задолженности и неустоек. А 18 сентября 2019 суд принял решение признать обоснованным требование ООО «Алт Авто» и включить его в реестр кредиторов ООО «Золото Курьи», в размере около 24,5 млн руб. То есть одной рукой “группа «Алт Авто»” стала собственником компании, а другой “выжимает” из неё последнее.

Впору задать два вопроса: первый – так может люди просто, пускай и замысловато, пытаются вернуть свои долги? Второй – а осталось ли ещё что брать? Начнем с пресловутого миллиарда «Омчака», якобы вложенного в компанию. Сумма для неработающего несколько лет предприятия астрономическая, впору задаться вопросом: на что же она могла быть потрачена? Добыча и геологоразведка не велась, рабочим – тем, которых не успели сократить – не выплачивалась зарплата, налоговая задолженность росла. При этом суммарно, даже если округлить все перечисленное, компания всё равно задолжала на порядок меньше. Роль основного кредитора, на которую претендует «Омчак» со своим миллиардом, вероятно, позволит контролировать процедуру, чтобы избежать субсидиарной ответственности за доведение предприятия до банкротства. Ответственным за которое некоторые могут посчитать, например, Владимира Банина, который одновременно был Генеральным директором “Золота Курьи” и единственного на тот момент участника ООО “Золото Курьи” - ЗАО ЗРК «Омчак» (по данным СПАРК, Банин Владимир Алексеевич был генеральным директор ЗАО «ЗРК Омчак» с 09.12.2003 по настоящее время; генеральным директором ООО «Золото Курьи» с 31.05.2016 г. по 02.10.2018 г.).

Возможно, средства в размере пресловутого миллиарда были списаны с баланса «Омчака» и показаны как вложенные инвестиции в дочернее «Золото Курьи» которое, как известно из многочисленных источников, из-за отсутствия финансирования не реализовало ни одного проекта. На что же могут рассчитывать золотовзыскатели задолженности с предбанкрота? По некоторым сведениям, предприятие начало перерабатывать “хвосты” (отвалы старой руды из которой, благодаря современным технологиям, можно извлечь оставшееся золото) из г. Змеиногорска, которые принадлежат третьим лицам. То есть это знакомый всем пережившим 90-е толлинг. Что недавно подтвердил и министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, который на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что на предприятии «Золото Курьи» возобновили производство концентрата золота и серебра.

Что особенно удивительно ввиду того, что ещё месяцем ранее местные СМИ сообщили о том, что арестованное имущество ООО «Золото Курьи» передано на торги постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП Курьинского района УФССП России по Алтайскому краю. На торги было выставлено 16 единиц техники, 13 из которых выставляется повторно. Практически все машины серьезно повреждены, шесть – в нерабочем состоянии. Многие не имеют двигателя, колес, коробки передач. На аукцион выставлено три экскаватора, две буровые установки, автогрейдер и различные грузовики. То есть своя добыча предприятием не ведётся, но продолжаются какие-то процессы, позволяющие вновь обозначившимся кредиторам претендовать на свою честно не проинвестированную долю. К слову, для местных властей происходящее вряд ли является секретом: тот же министр Климин в конце мая этого года уже выступал с заявлениями о том, что правительство передает предприятие «Золото Курьи» потенциальному покупателю. Та сделка, как уже было сказано выше, в итоге не состоялась – хотя бы потому, что противоречила любой разумной логике. Не хотелось бы даже думать, что министр весной – или сейчас – обеспечивал информационное прикрытие схемам, запущенным тогдашним руководством «ЗРК Омчак» и подконтрольного ему «Золота Курьи».

Согласно старой пословице, “дороже серебра и злата” является “душа, что щедростью богата”, в советское время был даже такой нравоучительный детский спектакль. Суровое настоящее, прошедшее школу 90-х, в душу, как минимум у юридических лиц, не верит, поэтому мы знаем, что настоящее золото – это молчание и круговая порука. А в случае с «Золотом Курьи», скорее идёт речь о замалчивании реально происходящего на предприятии. Впрочем другая пословица говорит, что “цыплят по осени считают”, они тоже сначала золотистого цвета, но даже когда подрастут, золотые яйца нести не будут. Но на омлет кредиторам сгодятся.

ИСТОЧНИК KP.RU