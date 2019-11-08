2019-11-08T09:12:41+03:00
Общество

Барнаульская панк-рок-группа «Дубовая роща» лишилась барабанщика

Мужчину отправили в колонию
Анастасия Корягина
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Андрей Волков. Фото: vk.com/dubovoe_ruАндрей Волков. Фото: vk.com/dubovoe_ru
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Барнаульская музыкальная группы «Дубовая роща» опубликовала в своей официальной группе «ВКонтакте» грустное объявление о временной потере барабанщика. Андрей Волкова, который также является действующим депутатом АКЗС, недавно вынесли приговор - пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Дорогие дубовые друзья! Новостей две, причем, такие, что для многих они и не новости. ДР временно лишилась своего барабанщика Боцмана», - написали музыканты.

6 декабря группа будет отмечать свое 30-летие в баре Hairy Lemon на Красноармейском. Что делать с партией ударных, группа пока не решила. Скорее всего, барабанщику придется искать замену.

«Надеемся, что в реальности получится меньше, чем на обещанные пять лет...», - пишут панк-рокеры.

Андрей Волков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Волков.Фото: Олег УКЛАДОВ

Андрея Волкова обвинили в присвоении и растрате денежных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был учредителем УК «Прогресс Плюс» в Барнауле. По версии следствия, депутат совместно с директором организации присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений, которые они перечисляли за коммунальные услуги. Следователи считают, что Волков совершал преступление в течение четырех лет: с 2012 по 2016 год.

Сам Волков не согласился с обвинением. Ранее он рассказывал СМИ, что доверял руководителю УК, но недостаточно контролировал ее действия. Директор УК полностью признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение, благодаря чему получила условный срок. Скорее всего, именно ее показания сыграли ключевую роль в приговоре Волкову. Приговор пока не вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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