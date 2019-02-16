2019-02-16T05:36:18+03:00
Общество

Сахарова или Мало-Тобольская: барнаульцам предлагают выбрать место для елки

Дарья САВЕНКО
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Барнаульцам предлагают высказаться, какое из мест больше подходит для главной новогодней елки – площадь Сахарова или улица Мало-Тобольская.

Администрации города интересны ответы, так как каждый год площадь Сахарова перекрывают на месяц-полтора, что неудобно для автомобилистов. В прошлом году еще один новогодний городок впервые обустроили на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, и это понравилось жителям и гостям краевой столицы. Кстати, посетить его можно и сейчас.

Как вы считаете, где должна быть установлена главная новогодняя елка?

- Главный новогодний городок оставить на площади Сахарова;

- Главный новогодний городок возводить на площади Сахарова, дополнительным местом для народных гуляний сделать пешеходную зону улицы Мало-Тобольской;

- Главный новогодний городок возводить на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской.

Отдать свой голос можно здесь до 24 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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