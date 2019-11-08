2019-11-08T05:37:09+03:00
Общество

Жители Алтайского края обсуждают появление «пьяных» свиристелей

Люди считают, что птицы объелись забродивших ягод
Анастасия Корягина
Поделиться:
Свиристель. Фото: Алексей Эбель, altainature.orgСвиристель. Фото: Алексей Эбель, altainature.org
Изменить размер текста:

В Бийске появились первые свиристели. Птицы после долгого путешествия сразу же приступили к трапезе на деревьях с рябиной. Горожане заметили, что некоторые особи не могут нормально летать, врезаются в деревья, окна и стены зданий, либо просто спят на земле. "Наелись забродивших ягод и опьянели", – решили пользователи соцсетей. Их уверенность в этом подхватили и некоторые СМИ.

Свиристелей в пьянстве обвиняют давно. Но алтайский орнитолог Алексей Эбель уверяет, что это несправедливо. Птицы становятся жертвами замерзших, а не перебродивших ягод, как думают многие.

– Они переедают очень часто, когда прилетают. Плотно набивают желудок и даже зоб. А мимо зоба идет сонная артерия. Кровь, которую эта артерия гонит к головному мозгу, охлаждается из-за мерзлых ягод в зобу. Свиристель просто теряет сознание, или у него наступает помутнение на фоне переохлаждения головного мозга, – рассказал специалист радио "Вести-ФМ".

Чтобы дезориентированные птицы не стали жертвами кошек и собак, им нужно помочь – просто отогреть.

– У птицы достаточно плотное оперение и есть внутренние механизмы для разогрева. Ее можно положить куда-то повыше, а можно взять в ладошки, даже в варежку засунуть, чтобы ягоды оттаяли. 15-20 минут достаточно, чтобы даже на морозе отогреться. Либо принести домой, отогреть и выпустить. Свиристель легко найдет своих сородичей, к ним присоединится и будет дальше путешествовать, – советует Алексей Эбель.

Читайте также:

Барнаульцы жалуются на безобразие свиристелей

От продуктов их жизнедеятельности тяжело отмыть машину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тальменки прописала у себя дома граждан Узбекистана
Золотовзыскатели: ЗРК "Омчак” и группа “Алт Авто” выставили претензий на миллиард к “Золоту Курьи”
Барнаульская панк-рок-группа «Дубовая роща» лишилась барабанщика
Стало известно, где и когда в Барнауле поставят главную новогоднюю елку
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
В алтайском меде нашли опасный вид антибиотиков
В Барнауле ветром обломало ветки и встали трамваи
Образовательная программа АлтГТУ – в числе победителей конкурса по подготовке кадров для ОПК
В Алтайский край ворвутся морозы и ветер
Взятка почти в миллион: в Алтайском крае будут судить судью
Популярный сервис доставки выяснил, что чаще всего едят барнаульцы
В Алтайском крае резко усилится ветер и выпадет снег
Республика Казахстан оказалась самым крупным внешнеторговым партнером для Алтайского края
Новые разработки в области фармакологии и биомедицины представят в АГМУ на межрегиональной научно-практической конференции
Профилактические работы на ТВ пройдут в Алтайском крае
Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
Современный сквер хотят построить возле библиотеки им. Шишкова
Четыре автобусных маршрута предложили изменить в Барнауле
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей
«Неделя приема монеты» пройдет на Алтае
Талисмана барнаульского этапа кубка мира по гребле назвали Сибиряком
На Алтае на создание новых мест в школах выделили больше 5 млрд рублей
В Барнауле нескольким семьям предложили переехать из аварийного жилья в похожее здание