Жители Алтайского края обсуждают появление «пьяных» свиристелей

СЕГОДНЯ 05:37 2019-11-08T05:37:09+03:00

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В Бийске появились первые свиристели. Птицы после долгого путешествия сразу же приступили к трапезе на деревьях с рябиной. Горожане заметили, что некоторые особи не могут нормально летать, врезаются в деревья, окна и стены зданий, либо просто спят на земле. "Наелись забродивших ягод и опьянели", – решили пользователи соцсетей. Их уверенность в этом подхватили и некоторые СМИ.

Свиристелей в пьянстве обвиняют давно. Но алтайский орнитолог Алексей Эбель уверяет, что это несправедливо. Птицы становятся жертвами замерзших, а не перебродивших ягод, как думают многие.

– Они переедают очень часто, когда прилетают. Плотно набивают желудок и даже зоб. А мимо зоба идет сонная артерия. Кровь, которую эта артерия гонит к головному мозгу, охлаждается из-за мерзлых ягод в зобу. Свиристель просто теряет сознание, или у него наступает помутнение на фоне переохлаждения головного мозга, – рассказал специалист радио "Вести-ФМ".

Чтобы дезориентированные птицы не стали жертвами кошек и собак, им нужно помочь – просто отогреть.

– У птицы достаточно плотное оперение и есть внутренние механизмы для разогрева. Ее можно положить куда-то повыше, а можно взять в ладошки, даже в варежку засунуть, чтобы ягоды оттаяли. 15-20 минут достаточно, чтобы даже на морозе отогреться. Либо принести домой, отогреть и выпустить. Свиристель легко найдет своих сородичей, к ним присоединится и будет дальше путешествовать, – советует Алексей Эбель.

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ИСТОЧНИК KP.RU