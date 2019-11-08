2019-11-08T04:55:04+03:00
Общество

В Алтайский край ворвутся морозы и ветер

Объявлено штормовое предупреждение
Анастасия Корягина
Поделиться:
Снег, слякоть.Снег, слякоть.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По данным синоптиков, днем 8-го и ночью 9-го ноября в Алтайском крае ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25-27 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Ситуацию осложнят осадки в виде снега и дождя, переходящего в мокрый снег. Местами будет гололед, налипание мокрого снега, возможно установление снежного покрова. МЧС предупреждает водителей о том, что нужно крайне осторожно вести себя на дороге, соблюдать скоростной режим, а по возможности не планировать дальние поездки. Возможны отключения электричества из-за обрывов проводов.

Также грядет похолодание: на выходных ожидается понижение температуры ночью до -18, а в начале следующей недели — до -27 °С. Уже в субботу 9 ноября столбики термометров опустятся от плюсовой температуры до -5...-10 °С.

Погода на 8 ноября

В Алтайском крае переменная облачность, днем на большей части территории выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура +4…+9 °С.

В Барнауле переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 15-20 м/с. Температура +4…+6 °С.

Читайте также:

Стало известно, когда выпадет снег на Алтае и похолодает

Синоптики рассказали о погоде на ноябрь 2019 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взятка почти в миллион: в Алтайском крае будут судить судью
Популярный сервис доставки выяснил, что чаще всего едят барнаульцы
В Алтайском крае резко усилится ветер и выпадет снег
Республика Казахстан оказалась самым крупным внешнеторговым партнером для Алтайского края
Новые разработки в области фармакологии и биомедицины представят в АГМУ на межрегиональной научно-практической конференции
Профилактические работы на ТВ пройдут в Алтайском крае
Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
Современный сквер хотят построить возле библиотеки им. Шишкова
Четыре автобусных маршрута предложили изменить в Барнауле
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей
«Неделя приема монеты» пройдет на Алтае
Талисмана барнаульского этапа кубка мира по гребле назвали Сибиряком
На Алтае на создание новых мест в школах выделили больше 5 млрд рублей
В Барнауле нескольким семьям предложили переехать из аварийного жилья в похожее здание