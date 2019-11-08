В Алтайский край ворвутся морозы и ветер

СЕГОДНЯ 04:35 2019-11-08T04:55:04+03:00

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По данным синоптиков, днем 8-го и ночью 9-го ноября в Алтайском крае ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25-27 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Ситуацию осложнят осадки в виде снега и дождя, переходящего в мокрый снег. Местами будет гололед, налипание мокрого снега, возможно установление снежного покрова. МЧС предупреждает водителей о том, что нужно крайне осторожно вести себя на дороге, соблюдать скоростной режим, а по возможности не планировать дальние поездки. Возможны отключения электричества из-за обрывов проводов.

Также грядет похолодание: на выходных ожидается понижение температуры ночью до -18, а в начале следующей недели — до -27 °С. Уже в субботу 9 ноября столбики термометров опустятся от плюсовой температуры до -5...-10 °С.

Погода на 8 ноября

В Алтайском крае переменная облачность, днем на большей части территории выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура +4…+9 °С.

В Барнауле переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 15-20 м/с. Температура +4…+6 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU