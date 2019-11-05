Стало известно, когда выпадет снег на Алтае и похолодает

Сибирские синоптики рассказали, когда выпадет снег на Алтае. А пока в ближайшие дни жители региона смогут порадоваться аномально теплой погоде.

По словам экспертов, серьезная волна холода ожидается в начале второй декады ноября, то есть с 10 ноября.

- На стыке первой и второй декад ноября ожидается до минус 15 - 17 градусов. Возможно, с прохождением холодного фронта пройдут и снегопады. Именно этот период и станет началом зимы, - пояснил пресс-секретарь «Западно-Сибирского гидрометцентра» Ренад Ягудин.

А до этого периода в Алтайском крае температура воздуха будет выше нормы. Так, 6 и 7 ноября днем в регионе ожидается от + 2 до + 7 градусов тепла, без осадков. В дневные часы в эти дни в Барнауле будет 3-5 градусов со знаком плюс. Также жителей Алтайского края погода порадует и 8 ноября. В регионе днем температура поднимется до плюс 10 градусов, в Барнауле будет до плюс 7, возможен небольшой дождь.

Как отмечают специалисты, этой осенью температура воздуха в Алтайском крае была аномальная. В сентябре-октябре температура была выше нормы на 10-12 градусов. Несмотря на это, нельзя сказать, что зима тоже будет аномально теплой.

- Прямой связи между аномалией тепла осенью и теплой погодой зимой нет. Как мы полагаем, температура в декабре и январе будет близка к норме, февраль ожидается несколько ниже нормы. То есть холод сдвигается на конец зимы, - добавили сибирские эксперты.

К слову, чтобы сезонные болезни не застали вас врасплох, необходимо каждый день прогуливаться по улице минимум по 15 минут. Тем более погода пока еще располагает на долгие прогулки.

Напомним, в Горном Алтае временный снежный покров выпал еще 17 октября. Тогда местные жители и туристы в соцсетях делились сказочными фотографиями белоснежной природы.