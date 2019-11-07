2019-11-07T10:03:23+03:00
Общество

Современный сквер хотят построить возле библиотеки им. Шишкова

Концепция зоны отдыха сейчас на стадии доработки
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле разрабатывают концепцию сквера возле здания библиотеки им. Шишкова. Этим занимается архитектурная мастерская Петра Анисифорова.

Так в сквере предлагают построить амфитеатр, небольшую зону со спортивными тренажерами, также лавочки и клумбы. Концепция будущего сквера находится на стадии доработки. Первые творческие решения коллектив мастерской выложил на странице в соцсетях. Комиссии её планируют представить в декабре или январе, пишет «Амител».

По словам представителя пресс-службы барнаульской библиотеки, деньги на новый сквер еще не выделены. Кстати, сейчас в «Шишковке» проходит реконструкция. В здании обновляют интерьер.

Напомним, в январе этого года в библиотеке после ремонта продемонстрировали модернизированный первый этаж. Все работы обошлись в 12 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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