Современный сквер хотят построить возле библиотеки им. Шишкова
В Барнауле разрабатывают концепцию сквера возле здания библиотеки им. Шишкова. Этим занимается архитектурная мастерская Петра Анисифорова.
Так в сквере предлагают построить амфитеатр, небольшую зону со спортивными тренажерами, также лавочки и клумбы. Концепция будущего сквера находится на стадии доработки. Первые творческие решения коллектив мастерской выложил на странице в соцсетях. Комиссии её планируют представить в декабре или январе, пишет «Амител».
По словам представителя пресс-службы барнаульской библиотеки, деньги на новый сквер еще не выделены. Кстати, сейчас в «Шишковке» проходит реконструкция. В здании обновляют интерьер.
Напомним, в январе этого года в библиотеке после ремонта продемонстрировали модернизированный первый этаж. Все работы обошлись в 12 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU