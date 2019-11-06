2019-11-06T13:28:40+03:00
Спорт

Ледовый дворец построят в Бийске

До конца года администрация города должна получить положительное заключение экспертизы
Анна СЕМИНА
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Стадион "Прогресс"Стадион "Прогресс"Фото: газеты «Бийский рабочий»
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В 2020 году в Бийске может начаться строительство Ледового дворца.

Такая возможность обсуждалась уже более десяти лет и, кажется, только сейчас стал виден прогресс в этом вопросе. Как пишет «Бийский рабочий», в феврале состоялась рабочая встреча. Ее участниками стали депутат Госдумы Александр Прокопьев, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, глава города Александр Студеникин.

- Они не только обсудили наболевшую тему, но и посетили стадион «Прогресс» на месте которого и запланировано будущее строительство, - пишет издание.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» и краевой адресной инвестиционной программы Бийску выделят 250 миллионов рублей на строительство Ледового дворца. Помимо этого наукоград получит еще 40 миллионов на обустройство футбольного поля.

В ближайшем будущем проектную документацию отдадут на государственную экспертизу.

- По условиям, если до конца года мы предоставим положительное заключение экспертизы, - говорит Александр Студеникин, - то уже в 2020 году начнется строительство Ледового дворца. После этого в течение двух лет объект должен быть построен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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