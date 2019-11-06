2019-11-06T11:37:38+03:00
Общество

Последняя в этом году продуктовая ярмарка пройдет в Барнауле

Торговые площадки будут работать с 10 до 14 часов
Анна СЕМИНА
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В предстоящую субботу, 9 ноября, в Барнауле состоится последняя в этом году продуктовая осенняя ярмарка.

Торговые ряды откроются для посетителей в 10 часов утра и будут работать до 14 часов. Ярмарки будут действовать во всех районах города. Так что ехать далеко не придется. В Железнодорожном районе площадка будет организована на проспекте Ленина, 71. В Индустриальном районе – по адресу улица Новосибирская, 16в. В Центральном районе – на двух площадках - по проспекту Красноармейскому,36 и в поселке Южном, на улице Чайковского,21а.

Как сообщают в пресс-центре администрации города, в продаже можно будет найти мясо, полуфабрикаты, кондитерские изделия, рыбные продукты, муку, масло, яйца, овощи и фрукты и многое другое.

Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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