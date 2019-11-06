Правительство Алтайского края планирует продать завод «Модест»
Правительство Алтайского края решило продать барнаульский завод «Модест» в частные владения в 2020 году. Все обязательные документы уже подписал глава региона Виктор Томенко 31 октября.
-Внести в постановление Правительства Алтайского края «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Алтайского края на 2018-2020»...изменение, дополнив раздел второй «Имущество Алтайского края, приватизация которого планируется в 2018-2020» Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Алтайского края, утвержденного указанным постановлением, позицией 9.4 следующего содержания: 100% акций в акционерном обществе «Модест»,..продажа акций на конкурсе, – сообщается в документе.
Согласно документу, все акции компании будут продаваться в процессе конкурса. Когда он состоится и каковы условия, пока не уточняется. Эта информация должна появиться ближе к продаже.
К слову, слухи о продаже компании ходили еще с весны этого года. Ранее эксперты утверждали, что приватизация завода положительно скажется на работе предприятия и даже увеличит прибыль. Однако перед этим новым владельцам придется инвестировать в компанию дополнительные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU