2019-11-06T10:37:44+03:00
Общество

Правительство Алтайского края планирует продать завод «Модест»

Слухи о приватизации компании ходили еще весной
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Продукция завода. Фото: Илья КлиментьевПродукция завода. Фото: Илья Климентьев
Изменить размер текста:

Правительство Алтайского края решило продать барнаульский завод «Модест» в частные владения в 2020 году. Все обязательные документы уже подписал глава региона Виктор Томенко 31 октября.

-Внести в постановление Правительства Алтайского края «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Алтайского края на 2018-2020»...изменение, дополнив раздел второй «Имущество Алтайского края, приватизация которого планируется в 2018-2020» Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Алтайского края, утвержденного указанным постановлением, позицией 9.4 следующего содержания: 100% акций в акционерном обществе «Модест»,..продажа акций на конкурсе, – сообщается в документе.

Согласно документу, все акции компании будут продаваться в процессе конкурса. Когда он состоится и каковы условия, пока не уточняется. Эта информация должна появиться ближе к продаже.

К слову, слухи о продаже компании ходили еще с весны этого года. Ранее эксперты утверждали, что приватизация завода положительно скажется на работе предприятия и даже увеличит прибыль. Однако перед этим новым владельцам придется инвестировать в компанию дополнительные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
Более 500 человек с начала года переселили из аварийного жилья
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Пять человек отравились угарным газом в Бийске
В Бийске горожане могут сэкономить на проезде в транспорте пять рублей
Последняя в этом году продуктовая ярмарка пройдет в Барнауле
К гимназии в центре Барнаула пристроят дополнительный корпус
Алтайские специалисты обнаружили в пробе леса опасного вредителя
В Барнауле мужчина торопился в больницу и насмерть сбил женщину
Еноту, которого выкупили из барнаульского зоомагазина, выбирают новый дом
Мария Бутина может стать депутатом Госдумы
АлтГТУ будет сотрудничать с центром питания, биотехнологий и безопасности пищи
Хоккеисты «Динамо-Алтай» возглавили турнирную таблицу
В Рубцовске нашли свалку с трупами животных