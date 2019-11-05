Барнаулец заплатил за такси 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-05T09:15:15+03:00

Водитель перевел деньги на личную карту и по ней его вычислили Фото: Анна СЕМИНА

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33-летний житель Барнаула после обильного застолья решил ехать на такси, за которое впоследствии заплатил 130 тысяч рублей.

Инцидент произошел в конце сентября. Мужчина немного приняв на грудь решил, что пора ехать домой. Спокойно рассчитался за алкоголь, вышел на улицу, чтобы поймать такси, но так как это был субботний вечер, он не смог дождаться машину. Решил идти до дома пешком.

Уже по дороге рядом остановилась машина, водитель которой любезно предложил подвести. Когда автомобиль уже подъехал к месту назначения, выяснилось, что наличности у пассажира нет.

- Тогда он достал телефон, разблокировал его, открыл банковское приложение и передал водителю, чтобы тот сам пересел себе деньги, - сообщает канал Unusual Crimes Barnaul.

Однако водитель скромничать не стал и перевел 130 тысяч рублей.

Пропажу столь большой суммы потерпевший не сразу заметил. Только проснувшись утром, он увидел смс от банка и сначала не поверил, что мог столько прогулять. Поэтому поспешил обратиться в полицию.

Еще до того как на доброго водителя вышли стражи правопорядка, он успел прилично потратиться – купил «Айфон», новую магнитолу, алкоголь и многое другое. Однако он не учел одного, что деньги он переводил на личную карту, поэтому его вскоре вычислили.

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU