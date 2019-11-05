«Фейерверк национальных культур» пройдет в Алтайском крае
8 и 9 ноября в Алтайском крае пройдет фестиваль национальных культур. Он направлен на развитие взаимодействия студентов разных национальностей, которые проходят обучения в наших вузах.
Акция пройдет в стенах Алтайского государственного педагогического университета. Там создадут шесть площадок, где гости смогут познакомиться с традициями разных культур.
- Гости попробуют блюда национальной кухни, примут участие в мастер-классах, забавах, спортивных играх, танцах. Также в вузе организуют фотозону с национальными костюмами, - сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.
Проект «Фейерверк национальных культур» является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.
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ИСТОЧНИК KP.RU