Бесплатное медобследование можно пройти в Барнауле
Во вторник, 5 ноября, в Барнауле в честь Дня народного единства проведут выездной бесплатный медицинский осмотр населения.
Мероприятие проводит Краевой центр медицинской профилактики «Центр общественного здоровья». Медицинское обследование пройдет в холле эко-ярмарки ВДНХ (улица Взлетная, 2к). Начало в 10 часов, а продлится акция до 16.00.
- Обследование проводится бесплатно и направлено на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, глаукомы и других, - говорят организаторы.
Те, кто пожелает пройти обследование, необходимо захватить с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Медики измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут пульсоксиметрию, сделают экспресс-анализ крови на сахар и холестерин. Также можно будет проверить состояние сердца и узнать индекс массы тела. После полученных результатов терапевт выдаст свои рекомендации.
ИСТОЧНИК KP.RU