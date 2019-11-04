Бесплатное медобследование можно пройти в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-04T06:40:42+03:00

На обследование захватите паспорт, СНИЛС и полис ОМС Фото: Анна СЕМИНА

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС

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Во вторник, 5 ноября, в Барнауле в честь Дня народного единства проведут выездной бесплатный медицинский осмотр населения.

Мероприятие проводит Краевой центр медицинской профилактики «Центр общественного здоровья». Медицинское обследование пройдет в холле эко-ярмарки ВДНХ (улица Взлетная, 2к). Начало в 10 часов, а продлится акция до 16.00.

- Обследование проводится бесплатно и направлено на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, глаукомы и других, - говорят организаторы.

Те, кто пожелает пройти обследование, необходимо захватить с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Медики измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут пульсоксиметрию, сделают экспресс-анализ крови на сахар и холестерин. Также можно будет проверить состояние сердца и узнать индекс массы тела. После полученных результатов терапевт выдаст свои рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU