«Старый базар» в Барнауле откроется в конце ноября

СЕГОДНЯ 05:04 2019-11-05T05:04:30+03:00

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Собственник здания «Старого базара» рассказал когда состоится долгожданное открытие комплекса – 30 ноября.

Как сообщает портал amic.ru со ссылкой на ООО "Центральная ярмарка", в конце ноября должно состояться техническое открытие комплекса, а вот официальное, как минимум, в середине декабря. За это время арендаторы должны наладить работу и оборудование.

Уже известно, что на первом этаже разместится фуд-корт, а также магазины. На втором уровне запланировано место под современный рынок с лабораторией. Рядом со зданием оборудована парковка на 170 машино-мест.

По большому счету функциональная направленность «Старого базара» не поменялась – это по-прежнему базар, только теперь он более современный, а также там есть фуд-корт. А еще некоторое время назад рядом со зданием установили торговые павильоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU