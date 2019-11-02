Барнаульские архитекторы предлагают подобрать другое место для строительства отеля Radisson

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-02T13:43:48+03:00

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В администрации Барнаула состоялась рабочая встреча по поводу строительства отеля Radisson. На ней председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров высказался насчет гостиницы.

По его словам, вопрос строительства отеля Radisson на месте сквера на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического широко обсуждается уже на протяжении месяца, в том числе в архитектурном сообществе. Мнения звучат разные, но сходятся в одном, место для строительства такого крупного объекта выбрано неудачно.

-Если говорить о том, нужен ли отель крупной зарубежной сети в Барнауле, мое мнение – нужен. В Алтайском крае развивается туризм, как обычный, так и деловой, и наличие отеля высокого уровня городу необходимо. Кроме того, это еще и инвестиции в экономику города и создание новых рабочих мест. Но место для строительства выбрано неудачно. Это зеленая зона, которых у нас не так много, и мы не должны ее потерять. Также, строительство высотного здания нарушит архитектурный облик площади. Поэтому считаю, что необходимо подобрать для строительства отеля другую площадку. Найти ее можно даже в центре города. Возможно, что для ее подготовки потребуется некоторое вложение средств, но учитывая тот объем инвестиций, который планируется направить на реализацию этого проекта, подготовка площадки под строительство – капля в море, - сказал Петр Анисифоров.

Он пояснил, что это не только его мнение, но и многих других архитекторов. Напомнил и о сквере, на территории которого предложено построить отель. Анисифоров отметил, что это часть сложившейся площадки, на которой традиционно проводятся различные городские праздники и мероприятия, сообщили в пресс-службе города.

Также архитектор рассказал, что площадку можно и подготовить, а учитывая размер инвестиций, затраты на это будут лишь «каплей в море».

ИСТОЧНИК KP.RU