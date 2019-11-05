До +5 ожидается в начале рабочей недели в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 04:48 2019-11-05T04:48:07+03:00

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Во вторник, 5 ноября, в Алтайском крае ожидается до плюс 5 и немного снега.

Как передает алтайский гидрометцентр, в этот день в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица. В Барнауле преимущественно без осадков и от нуля до двух градусов тепла. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду. Однако осадки в краевой столице ожидались еще ранним утром, но до сих пор снегопад не начался.

Помимо этого в ближайшие дни еще возможно незначительное повышение дневной температуры. А вот к выходным произойдет резкое похолодание. Штормовое предупреждение отсутствует.

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По словам специалистов, птица в целом здорова, но немного ослаблена. В ближайшие месяцы она будет под присмотром, а следующей весной ее выпустят в естественную среду (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU