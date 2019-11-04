Грузовик снес полдома в Новоалтайске
Вечером в воскресенье, 3 ноября, в Новоалтайске произошло жесткое ДТП: грузовик снес половину жилого дома.
О происшествии рассказали очевидцы. В группе «Инцидент Барнаул» появилась информация о том, что в районе поворота на завод «Алтайвагон» произошло дорожно-транспортное происшествие. Сначала водитель грузовика врезался в столб, а затем в дом.
В краевой Госавтоинспекции информацию подтвердили. Предварительно было установлено, что за рулем автомобиля MAN находился 44-й водитель. В 19.10 в районе дома №13 на улице Тюленина он не справился с управлением и врезался в электроопору.
От полученных в результате столкновения травм, мужчина скончался на месте аварии.
По данному факту проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU