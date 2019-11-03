2019-11-03T13:56:09+03:00
Происшествия

В Алтайском крае произошла массовая авария

Столкнулись пять или шесть машин [видео]
Анастасия Корягина
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Вечером 2 ноября в Новоалтайске на перекрестке улиц Анатолия и Спасской произошло массовое ДТП. По информации очевидцев в группе "Инцидент Барнаул", участниками аварии стали пять или шесть автомобилей.

ДТП в Новоалтайске..

Как сообщили в краевой ГИБДД, 2 ноября в 18:10 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Chariot, допустил наезд на остановившееся перед пешеходным переходом транспортное средство Toyota Vista, за рулем которой сидел 34-летний водитель, а затем врезался в «Москвич-2141» под управлением 69-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали три человека из автомобиля «Москвич», из них один несовершеннолетний.

Сотрудники полиции ведут проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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