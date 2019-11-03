В Алтайском крае произошла массовая авария
Вечером 2 ноября в Новоалтайске на перекрестке улиц Анатолия и Спасской произошло массовое ДТП. По информации очевидцев в группе "Инцидент Барнаул", участниками аварии стали пять или шесть автомобилей.
ДТП в Новоалтайске..
Как сообщили в краевой ГИБДД, 2 ноября в 18:10 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Chariot, допустил наезд на остановившееся перед пешеходным переходом транспортное средство Toyota Vista, за рулем которой сидел 34-летний водитель, а затем врезался в «Москвич-2141» под управлением 69-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали три человека из автомобиля «Москвич», из них один несовершеннолетний.
Сотрудники полиции ведут проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU