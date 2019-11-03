Барнаульцам не понравилась ликвидация лавочек в городе

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-03T15:02:29+03:00

К зиме каждый год лавочки с улиц убирают

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В паблике Barnaul 22 появились фотографии вывоза лавочек с аллеи на проспекте Ленина в Барнауле. Скамейки забирают городские службы по благоустройству.

Многим барнаульцам не понравилось, что зимой в городе будет негде присесть. Люди считают, что даже в холодное время года находятся желающие немного отдохнуть, сидя на улице.

"А что, народ в спячку уходит?", "В чем прикол? Где зимой присесть? Время прогулок и отдыха не заканчивается осенне-весенним периодом", "Возле Диагностического никогда не убирают, никто не примерз и чисто вокруг", "Еще тачки с дорог уберите, чтобы чистить удобней было", - пишут барнаульцы.

Лавочки с барнаульских улиц убирают ежегодно в конце октября-начале ноября. Это необходимо для того, чтобы городским службам было удобно зимой чистить тротуары от снега. Кроме того, по мнению властей, зимой лавочки неи востребованы у горождан, да и изнашиваются они быстрее в морозы. Скамейки возвращают на свои места в апреле, когда снег исчезает и становится тепло.

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ИСТОЧНИК KP.RU