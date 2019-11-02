Жители Барнаула могут проголосовать за территории для благоустройства

СЕГОДНЯ 07:46 2019-11-02T07:56:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае начинается интернет-голосование за территории, которые благоустроят в Барнауле в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Оно стартует в 8.00 11 ноября и продлится до 25 ноября.

Голосование будет организовано на официальном сайте города. В течение 15 дней барнаульцы смогут выбрать места из списка общественных территорий, которые утвердили на заседании комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы. Каждый участник сможет проголосовать один раз (регистрация будет осуществляться автоматически с IP-адреса). Выбрать можно не больше трех общественных территорий, сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Итоги будут подведены в течение трех дней со дня окончания голосования. Протокол опубликуют на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.

Приказ о проведении онлайн-голосования вместе с перечнем общественных территорий размещен в разделе «Правовой портал» на сайте администрации Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU