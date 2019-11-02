2019-11-02T07:56:02+03:00
Общество

Жители Барнаула могут проголосовать за территории для благоустройства

Голосование проводится на сайте администрации Барнаула
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Победитель прошлогоднего голосования - аллея на Георгия ИсаковаПобедитель прошлогоднего голосования - аллея на Георгия ИсаковаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Алтайском крае начинается интернет-голосование за территории, которые благоустроят в Барнауле в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Оно стартует в 8.00 11 ноября и продлится до 25 ноября.

Голосование будет организовано на официальном сайте города. В течение 15 дней барнаульцы смогут выбрать места из списка общественных территорий, которые утвердили на заседании комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы. Каждый участник сможет проголосовать один раз (регистрация будет осуществляться автоматически с IP-адреса). Выбрать можно не больше трех общественных территорий, сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Итоги будут подведены в течение трех дней со дня окончания голосования. Протокол опубликуют на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.

Приказ о проведении онлайн-голосования вместе с перечнем общественных территорий размещен в разделе «Правовой портал» на сайте администрации Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле состоится фестиваль робототехники и технологий
Барнаульские архитекторы предлагают подобрать другое место для строительства отеля Radisson
Алтайский атлет Сергей Шубенков пропустит зимний сезон
Под Барнаулом закончили первый этап строительства гребного канала
В Барнауле запретят ночную стоянку на нескольких улицах
В Алтайском крае открылся сезон охоты на пушных зверей
В выходные в Алтайском крае похолодает
Новосибирец спустился на параплане с Белухи
В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
На Алтай-Коксе определили лучших дозировщиков
Частный сектор в Барнауле заменят высотками
Три года колонии получил водитель за смерть ребенка
Жесткое столкновение легковушек произошло в Барнауле
В центре Бийска разваливается кинотеатр
Регион семи зон: об особенностях алтайских почвенно-климатических зон
Футбольный проект «Новобранец/Легионер» стартует в Барнауле
Женщина сломала нос другой за громкие разговоры по телефону в Барнауле
Размытое кладбище в Рубцовском районе решили перенести
Когда и где на Алтае напишут итоговое сочинение
В Барнауле 28 тысяч жителей останутся без горячей воды
10 млн рублей направили на газификацию в Тальменском районе