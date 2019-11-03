"Ой, ребята, скорее!". В Барнауле пожарные тушили два дома в частном секторе
Днем 3 ноября в разных частях Барнаула случились два пожара в частном секторе. Около 15 часов загорелся дом в микрорайоне ВРЗ на ул. Смольной около общеобразовательной школы №70. Вокруг было сильное задымление.
Очевидцы сняли видео, на котором слышно, как истошно кричит женщина: "Ой, ребята, скорее, скорее!".
На ВРЗ в районе Школы №70 произошел пожар в доме (Инцидент Барнаул).
Пожарным пришлось работать в крайне сложных условиях: в этом районе довольно плотная застройка, огонь мог перекинуться на соседние дома. Пока нет данных о масштабах пожара и пострадавших.
В пятом часу вечера на Солнечной поляне тоже загорелся частный дом. Пожарные расчеты оперативно потушили возгорание.
На Солнечной поляне горит дом (Инцидент Барнаул).
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ИСТОЧНИК KP.RU