В Новоалтайске хозяйка квартиры устроила пожар и с криками «горю!» сбежала
В воскресенье, 27 октября, в Новоалтайске произошел пожар в многоквартирном жилом двухэтажном доме. Незадолго до этого хозяйка квартиры сбежала в неизвестном направлении.
- Со слов жильцов дома, в квартире, где произошел пожар, всю ночь было шумно. Вызывали полицию. Днем, хозяйка квартиры с криками «горю, горю» убежала в неизвестном направлении из дома. Через несколько минут появился дым, соседи вызвали пожарных и начали выходить из своих квартир на свежий воздух, - рассказал начальник караула 26 пожарно-спасательной части Вячеслав Жиляков.
К моменту приезда пожарных квартира горела открытым огнем. Также было сильное задымление в правом крыле дома. Кое-кто из местных жителей не успел выбраться на улицу и оказался в ловушке. Вывести наружу их удалось только газодымозащитной службе, используя специальные дыхательные устройства.
По предварительной версии возгорание произошло из-за неосторожности при курении. К счастью, пожарные были вызваны вовремя, и человеческих жертв удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU