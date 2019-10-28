2019-10-28T11:50:12+03:00
Происшествия

В Новоалтайске хозяйка квартиры устроила пожар и с криками «горю!» сбежала

По предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное курение
Анна СЕМИНА
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Пожар в квартире в НовоалтайскеПожар в квартире в НовоалтайскеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В воскресенье, 27 октября, в Новоалтайске произошел пожар в многоквартирном жилом двухэтажном доме. Незадолго до этого хозяйка квартиры сбежала в неизвестном направлении.

- Со слов жильцов дома, в квартире, где произошел пожар, всю ночь было шумно. Вызывали полицию. Днем, хозяйка квартиры с криками «горю, горю» убежала в неизвестном направлении из дома. Через несколько минут появился дым, соседи вызвали пожарных и начали выходить из своих квартир на свежий воздух, - рассказал начальник караула 26 пожарно-спасательной части Вячеслав Жиляков.

К моменту приезда пожарных квартира горела открытым огнем. Также было сильное задымление в правом крыле дома. Кое-кто из местных жителей не успел выбраться на улицу и оказался в ловушке. Вывести наружу их удалось только газодымозащитной службе, используя специальные дыхательные устройства.

По предварительной версии возгорание произошло из-за неосторожности при курении. К счастью, пожарные были вызваны вовремя, и человеческих жертв удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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