2019-11-02T14:04:25+03:00
Общество

В Барнауле состоится фестиваль робототехники и технологий

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото предоставлено компанией "Роббо"Фото предоставлено компанией "Роббо"
Изменить размер текста:

Мероприятие состоится в Барнауле. В воскресенье, 3 ноября, в Алтайском государственном педагогическом университете (проспект Социалистический, 126) пройдет фестиваль робототехники и технологий. Посоревноваться на поприще новейших технологий приглашают учителей, дошкольников, школьников, студентов, интересующихся робототехникой, программированием и технологиями.

Подготовлена обширная программа фестиваля - выставка, презентация и защита работ участников тематической смены «Мое цифровое будущее» проекта «Кампус молодежных инноваций», создание 3D-игры, мастер-классы.

Начнется фестиваль в 10.00 и продлится четыре часа. Прийти может любой желающий. Каждому участнику фестиваля, посетившему более трех мастер-классов, вручат профильный сертификат, сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Читайте также:

Жители Барнаула могут проголосовать за территории для благоустройства

Голосование будет организовано на официальном сайте города. В течение 15 дней барнаульцы смогут выбрать места из списка общественных территорий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественники проверили опасные маршруты в школу в Барнауле
Барнаульские архитекторы предлагают подобрать другое место для строительства отеля Radisson
Алтайский атлет Сергей Шубенков пропустит зимний сезон
Под Барнаулом закончили первый этап строительства гребного канала
Жители Барнаула могут проголосовать за территории для благоустройства
В Барнауле запретят ночную стоянку на нескольких улицах
В Алтайском крае открылся сезон охоты на пушных зверей
В выходные в Алтайском крае похолодает
Новосибирец спустился на параплане с Белухи
В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
На Алтай-Коксе определили лучших дозировщиков
Частный сектор в Барнауле заменят высотками
Три года колонии получил водитель за смерть ребенка
Жесткое столкновение легковушек произошло в Барнауле
В центре Бийска разваливается кинотеатр
Регион семи зон: об особенностях алтайских почвенно-климатических зон
Футбольный проект «Новобранец/Легионер» стартует в Барнауле
Женщина сломала нос другой за громкие разговоры по телефону в Барнауле
Размытое кладбище в Рубцовском районе решили перенести
Когда и где на Алтае напишут итоговое сочинение
В Барнауле 28 тысяч жителей останутся без горячей воды
10 млн рублей направили на газификацию в Тальменском районе