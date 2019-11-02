В Барнауле состоится фестиваль робототехники и технологий

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-02T14:04:25+03:00

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Мероприятие состоится в Барнауле. В воскресенье, 3 ноября, в Алтайском государственном педагогическом университете (проспект Социалистический, 126) пройдет фестиваль робототехники и технологий. Посоревноваться на поприще новейших технологий приглашают учителей, дошкольников, школьников, студентов, интересующихся робототехникой, программированием и технологиями.

Подготовлена обширная программа фестиваля - выставка, презентация и защита работ участников тематической смены «Мое цифровое будущее» проекта «Кампус молодежных инноваций», создание 3D-игры, мастер-классы.

Начнется фестиваль в 10.00 и продлится четыре часа. Прийти может любой желающий. Каждому участнику фестиваля, посетившему более трех мастер-классов, вручат профильный сертификат, сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

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Голосование будет организовано на официальном сайте города. В течение 15 дней барнаульцы смогут выбрать места из списка общественных территорий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU