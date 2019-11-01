2019-11-01T15:05:19+03:00
Общество

В выходные в Алтайском крае похолодает

Ожидается дождь, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица
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На Алтай идут холода, уже 2-4 ноября ожидается дождь и мокрый снег. На дорогах сильная гололедица, порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

В субботу, 2 ноября, ночью в регионе прогнозируют -3… +2 градуса, в юго-восточных районах до +7 градусов. Днем будет +2… +7 градусов, в северо-западных районах до -3 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8 - 13 метров в секунду, местами порывы до 15 - 20 метров в секунду.

В Барнауле 2 ноября ночью будет -1… +1 градус, днем - от +2 до +4 градусов. Ночью и в утренние часы небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 8 - 13 метров в секунду.

В воскресенье, 3 ноября, в регионе ночью похолодает до -2… -7 градусов, в северных районах столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем ожидается -2… +3 градуса, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3 - 8 метров в секунду, местами в южных районах порывы до 13 метров в секунду.

В краевой столице ночью 3 ноября -5… -7 градусов, днем будет около нуля градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3 - 8 метров в секунду.

В понедельник, 4 ноября, ночью также прогнозируют -2… -7 градусов, в предгорных районах до -12 градусов, без осадков. Днем будет от 0 до +5 градусов, в западных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер восточный, 3 - 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле ночью будет -4… -6 градусов, днем прогнозируют 0… +2 градуса. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3 - 8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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