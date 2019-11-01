Женщина сломала нос другой за громкие разговоры по телефону в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-01T07:56:30+03:00

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Не знаю как вас, а меня всегда поражают женские драки, которые случаются в очередях, в пенсионном фонде или как на этот раз – в больнице.

В Барнауле 2 октября в городской больнице №4, которая находится по адресу улица Юрина, 166а, одна пациентка сломала нос другой за то, что девушка слишком громко разговаривала по телефону.

Как сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul», в палате № 15 (почти как у Чехова) 56-летняя жительница Барнаула нанесла телесные повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести, в виде закрытого перелома костей носа 30-летней гражданке.

Конфликт возник на фоне личной неприязни - потерпевшая в палате громко разговаривала по сотовому телефону. Подозреваемая сделала ей замечание, на которое она не отреагировала, тогда женщина ударила ее по носу.

- Голосистую бедолагу оперативно отправили в травматологию, а вот с принесшей тишину в палату женщиной позже побеседовал товарищ майор, ибо хоть цель была благой, но причинение вреда средней тяжести (112 УК РФ) никто не отменял, - сообщает паблик.

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ИСТОЧНИК KP.RU