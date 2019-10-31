Погода в Алтайском крае на 31 октября 2019 года: до +20

СЕГОДНЯ 05:17 2019-10-31T05:22:44+03:00

Погода в Алтайском крае на 31 октября 2019 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По прогнозу погоды на 31 октября 2019 года, в Алтайском крае будет преимущественно без осадков

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Погода в Алтайском крае 31 октября 2019 года будет теплой и солнечной. По данным синоптиков, температура в регионе будет держаться на отметках +10,+15 градусов, в южных районах ожидается до +20.

- При этом преимущественно без осадков, ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами по югу порывы до 13 м/с, - сообщили в Алтайском гидрометцентре.

1 ноября днем в отдельных районах края температура сохранится на том же уровне. Но пойдут небольшие дожди и усилится ветер до 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

А вот 2 ноября уже значительно похолодает - до +1,+6. Постепенное похолодание будет наблюдаться в течение дня. В отдельных районах ожидаются дождь и мокрый снег. Ветер, как и 1 ноября, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, ранее в Алтайском крае несколько дней подряд бушевал ураганный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU