2019-10-31T05:22:44+03:00
Общество

Погода в Алтайском крае на 31 октября 2019 года: до +20

По прогнозу погоды на 31 октября 2019 года, в Алтайском крае будет преимущественно без осадков
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Погода в Алтайском крае на 31 октября 2019 годаПогода в Алтайском крае на 31 октября 2019 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Погода в Алтайском крае 31 октября 2019 года будет теплой и солнечной. По данным синоптиков, температура в регионе будет держаться на отметках +10,+15 градусов, в южных районах ожидается до +20.

- При этом преимущественно без осадков, ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами по югу порывы до 13 м/с, - сообщили в Алтайском гидрометцентре.

1 ноября днем в отдельных районах края температура сохранится на том же уровне. Но пойдут небольшие дожди и усилится ветер до 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

А вот 2 ноября уже значительно похолодает - до +1,+6. Постепенное похолодание будет наблюдаться в течение дня. В отдельных районах ожидаются дождь и мокрый снег. Ветер, как и 1 ноября, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, ранее в Алтайском крае несколько дней подряд бушевал ураганный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На устройствах Apple появилась алтайская клавиатура
Секретарь алтайских единороссов призвал партийцев быть ближе к народу
Более 70% работников Алтай-Кокса сделали прививку от гриппа
Главный Дед Мороз России приедет в Барнаул
Барнаульцев обеспокоила строительная техника в парке "Изумрудный"
Экс-мэра Барнаула Сергея Дугина исключили из президиума регионального политсовета ЕР
Рубцовского полицейского обвиняют в фальсификации административного дела
Алтайским медсестрам и фельдшерам рассказали, как определить онкологию на ранних стадиях
Отель Radisson не будут строить на месте сквера в центре Барнаула
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
Художница из Барнаула отказалась от мобильника
В Алтайском крае перекроют участки трасс из-за военных колонн
Поликлиники в Алтайском крае будут работать дольше
В Барнауле продают одну из самых маленьких квартир
Памятник архитектуры продали в Бийске за рубль
Воспитанник алтайского хоккея вошел в историю НХЛ
В Барнауле переложили водопровод для новой больницы
В Индустриальном районе Барнаула человек выпал из окна
За парковку на новой благоустроенной аллее в Барнауле будут штрафовать
Алтайские почтовики совместно с газетой «Комсомольская правда» объявляют детский конкурс «Моя мама лучшая на свете»