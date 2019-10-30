Из-за сильного ветра в алтайских сетевых компаниях ввели особый режим работы
В сетевых компаниях Алтайского края введен особый режим работы. Порывы ветра в разных районах края достигали 38 метров в секунду.
Штормовое предупреждение действует в крае уже четвертый день. Вчера, 29 октября, было зафиксировано семь случаев аварийного отключения электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, по данным на 19:00, вчерашним вечером без электроснабжения оставались более 4 тыс. человек. Самые длительные отключения электроэнергии произошли в селе Верх-Неня и в городе-курорте Белокуриха.
В министерстве промышленности и энергетики Алтайского края добавили, что ремонтные бригады делают все возможное для скорейшего возобновления подачи света.
- Основные усилия сосредоточены на восстановлении электроснабжения потребителей, в том числе по временным схемам или с применением резервных источников снабжения электрической энергией, - пояснили в министерстве.
ИСТОЧНИК KP.RU