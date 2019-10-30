2019-10-30T14:05:29+03:00
Здоровье

Алтайским медсестрам и фельдшерам рассказали, как определить онкологию на ранних стадиях

Ранняя диагностика рака является важнейшим условием для эффективного лечения
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском краевом онкологическом диспансере прошел учебно-методический семинар для медиков. Мероприятие было посвящено ранней диагностике онкологических заболеваний.

Более 200 медсестер и фельдшеров прослушали теоретический курс о клинических проявлениях, типичных ошибках диагностики и особенностях профилактики опухолей наружных локализаций – молочной железы, женских и мужских половых органов, кожи, прямой кишки, а также новообразований головы и шеи. Кроме того, полученные знания они смогли применить на практике в кабинетах поликлиники онкодиспансера.

В пресс-службе «Надежды» напомнили, что ранняя диагностика онкологии является важнейшим условием для эффективного лечения и снижения смертности пациентов. Главный врач диспансера, главный внештатный онколог краевого минздрава Игорь Вихлянов отметил, что ФАПы и смотровые кабинеты играют ключевую роль в ранней диагностике рака. Так, в прошлом году на профосмотрах был выявлен 131 случай рака шейки матки.

- Именно вы находитесь на «передовой» борьбы с онкологией. От вас во многом зависит здоровье населения вашего района. Почти 80% диагностированных в ФАПах и смотровых кабинетах случаев рака – это ранние стадии, которые хорошо поддаются лечению. Это значит, что почти 90% благополучно излеченных пациентов будут жить рядом с вами и благодарить вас за вашу работу, - подчеркнул глава онкослужбы.

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19 октября в Алтайском краевом онкологическом диспансере прошло очередное занятие Школы здоровья. В течение двух часов врачи рассказывали о том, что чаще всего провоцирует возникновение злокачественных опухолей, и как снизить риск развития рака с помощью правильного питания и образа жизни. Итак, приводим самые впечатляющие мысли алтайских онкологов относительно взаимосвязи рака и питания (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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