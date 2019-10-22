2019-10-22T08:01:38+03:00
Здоровье

Долой булки и торты: кондитерские изделия вызывают рак

По мнению алтайских онкологов, у тучных людей чаще появляются злокачественные опухоли
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Кондитерские изделия содержат отбеленную диоксидом хлора (Е 926) муку, которая является канцерогеном.Кондитерские изделия содержат отбеленную диоксидом хлора (Е 926) муку, которая является канцерогеном.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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19 октября в Алтайском краевом онкологическом диспансере прошло очередное занятие Школы здоровья. В течение двух часов врачи рассказывали о том, что чаще всего провоцирует возникновение злокачественных опухолей, и как снизить риск развития рака с помощью правильного питания и образа жизни. Итак, приводим самые впечатляющие мысли алтайских онкологов относительно взаимосвязи рака и питания.

Тучные люди чаще болеют раком

Сдобная выпечка, белый хлеб и кондитерские изделия опасны: мука высшего сорта при отбеливании обрабатывается диоксидом хлора (Е 926), который является канцерогеном.

Кроме того, сладости чреваты лишним весом. А избыточная масса тела в свою очередь напрямую связана с некоторыми видами рака. По статистике, чаще всего у тучных людей развивается рак женских половых органов, желчного пузыря, почек, печени, кишечника и щитовидной железы.

Долгосрочные исследования доказали, что риск развития рака поджелудочной железы втрое выше у тех, кто любит сладости. Это заболевание опасно тем, что долгое время протекает бессимптомно, чаще всего обнаруживается уже в запущенных стадиях, вследствие чего более 70% пациентов погибают уже в течение первого года с момента установления диагноза. Коварный рак не пощадил даже мультимиллионера Стива Джобса.

У собак курильщиков выявляют рак

Официально доказано, что табак содержит радиоактивные: полоний, радий, свинец; даже собаки в семьях курильщиков чаще болеют раком! Так что, задумайтесь, господа! Если вам плевать на себя, то помните о том, что вы в ответе за тех, кого приручили...

Описторхоз провоцирует опухоли

Более 40 видов паразитов, в том числе такой знакомый жителям Алтайского края описторхоз, провоцируют рак, в процессе своей жизнедеятельности они выделяют яды-канцерогены и резко снижают иммунитет человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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