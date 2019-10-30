В Алтайском крае перекроют участки трасс из-за военных колонн

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-30T13:30:38+03:00

В основном дороги будут закрыты в ночное время

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В последние теплые дни Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта на трассах.

В связи с плановым движением военных колонн 30 октября будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:

30 октября с 15.50 до 18.50 на дороге «н.п. Новокраюшкино – а/д Новокраюшкино-Первомайское – полевой район (а/д Новокраюшкино-Первомайское)»; 23.50 до 2.50 31 октября на автодороге «полевой район – а/д Первомайское-Новокраюшкино – н.п. Новокраюшкино».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в ведомстве советуют по возможности планировать свои маршруты заранее с учетом перекрытия участков трасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU