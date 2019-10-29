2019-10-29T08:21:12+03:00
Общество

В Барнауле снова ищут перевозчика для двух проблемных маршрутов

В Барнауле снова ищут перевозчика для двух проблемных маршрутов
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле стартовал открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам № 58 и 18 по нерегулируемым тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так с 29 октября по 26 ноября будут принимать заявки на участие в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту. Он находится по адресу улица Короленко, 58. Все поступившие за этот период заявки комиссия рассмотрит с 28 ноября по 17 декабря. В последний день назовут победителя открытого конкурса.

Напомним, сейчас эти маршруты обслуживает ООО «Командирское». До этого длительное время маршруты № 18 и 58 обслуживал бизнесмен Антон Еньшин. Потом у него нашли нарушения, которые не позволили ему продолжить работу.

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Барнаульцы, которые ездят на маршрутках № 33, 77 и 121, долго стояли на остановках. Транспорт ходил с большим интервалом. Причиной такой ситуации стал спор перевозчиков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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