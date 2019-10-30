Памятник архитектуры продали в Бийске за рубль

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-30T09:33:45+03:00

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Старинное здание госпиталя в Бийске, которое является памятником архитектуры, продали больше месяца назад. За новым владельцем уже закреплено право собственности, сообщает «Бийский рабочий».

Как сообщалось ранее, это здание продавали за один рубль. При этом, земельный участок, на котором стоит старинное здание госпиталя, продавалось за 3,62 млн рублей.

Здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России еще в 1989 году. Так в проекте контракта прописано, что новый хозяин помещения должен привести здание в порядок. На это у него будет семь лет. Все реставрационные работы будут проводиться в соответствии с разработанным проектом. Его уже согласовали с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU