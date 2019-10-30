За парковку на новой благоустроенной аллее в Барнауле будут штрафовать

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-30T07:24:20+03:00

Водители могут отделаться предупреждением, а могут и заплатить до трех тысяч рублей

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В этом году в Барнауле благоустроили три общественные территории. Теперь аллеям на ул. Георгия Исакова будут уделять особое внимание, а точнее, нарушителям на этом участке.

Сразу же после завершения строительных работ новые газоны стали занимать автолюбители. Водители устроили на аллее несанкционированную парковку, это вызвало волну недовольства горожан.

Теперь для борьбы с парковщиками в Ленинском районе организованы рейды с участием полицейских, народных дружинников и представителей администрации района.

- Во время первого же выхода было выявлено десять нарушителей административного законодательства. С автомобилистами, которые только вознамерились припарковаться, участники рейда побеседовали и они уехали. На троих водителей составлены протоколы. Рейдовые мероприятия по несанкционированной парковке планируется проводить регулярно, - сообщили в пресс-службе администрации города.

По закону за парковку в неположенном месте автовладельцам грозит предупреждение или штрафа от пятисот до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU