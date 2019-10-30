2019-10-30T07:24:20+03:00
Общество

За парковку на новой благоустроенной аллее в Барнауле будут штрафовать

Водители могут отделаться предупреждением, а могут и заплатить до трех тысяч рублей
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Автолюбитель-нарушительАвтолюбитель-нарушительФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В этом году в Барнауле благоустроили три общественные территории. Теперь аллеям на ул. Георгия Исакова будут уделять особое внимание, а точнее, нарушителям на этом участке.

Сразу же после завершения строительных работ новые газоны стали занимать автолюбители. Водители устроили на аллее несанкционированную парковку, это вызвало волну недовольства горожан.

Теперь для борьбы с парковщиками в Ленинском районе организованы рейды с участием полицейских, народных дружинников и представителей администрации района.

- Во время первого же выхода было выявлено десять нарушителей административного законодательства. С автомобилистами, которые только вознамерились припарковаться, участники рейда побеседовали и они уехали. На троих водителей составлены протоколы. Рейдовые мероприятия по несанкционированной парковке планируется проводить регулярно, - сообщили в пресс-службе администрации города.

По закону за парковку в неположенном месте автовладельцам грозит предупреждение или штрафа от пятисот до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поликлиники в Алтайском крае будут работать дольше
В Барнауле продают одну из самых маленьких квартир
Памятник архитектуры продали в Бийске за рубль
Воспитанник алтайского хоккея вошел в историю НХЛ
В Барнауле переложили водопровод для новой больницы
В Индустриальном районе Барнаула человек выпал из окна
Алтайские почтовики совместно с газетой «Комсомольская правда» объявляют детский конкурс «Моя мама лучшая на свете»
«Ростелеком» рассказал барнаульским школьникам о безопасном интернете
Пять домов в Барнауле строятся с использованием эскроу-счетов
Из-за сильного ветра в алтайских сетевых компаниях ввели особый режим работы
Митинг против строительства отеля на месте сквера перенесли в спальный район Барнаула
Сезон читок современной драматургии начался в Алтайском театре драмы
Алтайские специалисты выяснят причины подорожания гречки в регионе
С барнаульской новостройки ураганом сорвало обшивку
В Барнауле открыли движение на новом участке дороги ул. Солнечная Поляна
В алтайском озере обнаружили скелет в платье
Каменские депутаты лишили полномочий Евгению Гордиенко
Последствия непогоды устраняют в Барнауле
В ноябрьские праздники в Барнауле изменится расписание пригородных поездов
В Барнауле ветер опрокинул остановку
На Алтае откроется полезная выставка «Лица труда»
Вадима Надвоцкого будут судить за взятку в размере больше 12 миллионов рублей
Алтай-Кокс финансирует социальные программы
В Барнауле снова ищут перевозчика для двух проблемных маршрутов
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
У жилого дома в Барнауле обрушилась кровля
Мария Бутина вернулась в Барнаул