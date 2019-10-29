2019-10-29T14:03:30+03:00
Происшествия

С барнаульской новостройки ураганом сорвало обшивку

Восстановительные работы начнут 30 октября
Юлия ЕВГРАФОВА
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Металлическая обшивка одного из домов в Барнауле отошла из-за сильного ветра. Обеспокоенные горожане написали об этом в сообществе «Барнаул 22».

Речь идет о многоэтажке, которая находится на проспекте Энергетиков,20. О случившемся написали взволнованные местные жители несколько часов назад. По их словам обшивка колыхалась на ветку «как тряпочка». Об этом они также сообщили в управляющую компанию.

Позже сотрудники УК «Взлетная» разместили объявление для жителей пострадавшего дома. Они попросили их убрать припаркованные автомобили от дома в безопасное место и не ходить под шатающейся конструкцией. Также сотрудники управляющей компании сообщили, что восстановительные работы начнутся 30 октября утром. К тому времени сильный ветер должен прекратиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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