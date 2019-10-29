В алтайском озере обнаружили скелет в платье

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-29T12:53:16+03:00

Официальных данных пока нет

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При очистке Колядинского озера, которое расположено в алтайском селе Тюменцево, нашли скелет в женском платье. Об этом рассказала местная жительница.

По словам женщины, возможно найденные останки принадлежат пожилой пациентке местной больницы. Она без вести пропала больше года назад, пишет «Толк».

Официальных данных о страшной находке в алтайском селе Тюменцево пока нет.

К слову, озеро Колядинское, в котором и нашли скелет в женском платье, входит в региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов». В рамках этого проекта очищают водоем, берег и прибрежную территорию от мусора. Сам проект является частью национального проекта «Экология».

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ИСТОЧНИК KP.RU