2019-10-29T11:48:06+03:00
Общество

Последствия непогоды устраняют в Барнауле

Все работы завершат до конца дня
Юлия ЕВГРАФОВА
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В краевой столице 29 октября из-за сильного ветра произошло несколько происшествий. Сейчас последствия непогоды устраняются. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.

Так из-за сильных порывов ветра в Индустриальном и Центральном районах жители временно лишились электроэнергии. Как заверили в администрации краевой столицы, все восстановительные работы уже были проведены.

Отмечается, что случаи падения частей слабо закрепленных конструкций и веток деревьев были зафиксированы в нескольких частях города. На улицах Чеглецова, Смирнова, Титова, Малахова, Песчаной, Попова, Островского, Власихинской, а также по проспекту Калинина и на Павловском тракте. Все работы по уборке пострадавших территорий закончат к концу сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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