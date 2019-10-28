2019-10-28T12:47:08+03:00
Происшествия

Вывеска барнаульского «Ашана» упала из-за порыва ветра

Также ветер вырывает деревья с корнем и валит рекламные конструкции
Анна СЕМИНА
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Вывеска "Ашана"Вывеска "Ашана"Фото: скриншот сайта
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В понедельник, 28 октября, в Алтайском крае объявлен штормпрогноз из-за сильного ветра. В Барнауле порывом сорвало вывеску «Ашана» на торговом центре «Волна».

Как рассказывают в социальных сетях очевидцы, часть вывески упала на машину. Насколько сильно пострадал автомобиль не уточняется. Также нет информации о том, находился ли кто-то в салоне или нет.

Помимо этого горожане сообщают о падающих деревьях. Так по адресу улица Георгия Исакова 202 ветер повалил тонкое деревце, ветви которого перегородили проезд по двору дома. Также поступает информация о падении рекламных конструкций по всему городу, а на аллее между ЦУМом и медицинским институтом ветром сдвинуло даже лавочки.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Барнауле также отмечалась непогода и сильный ветер. В тот день он повалил большую рекламную конструкцию в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Союза Республик.

Тем временем, алтайские синоптики предупреждают о продлении штормпрогноза. 29 октября в регионе также сохранится ветер с усилением до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-27. В отдельных районах пройдут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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