Мужчина убил возлюбленную из-за мелкой ссоры

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-28T15:18:30+03:00

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В Алтайском крае заключили под стражу 45-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы.

Драма разыгралась 24 октября в одном из сел Усть-Пристанского района. Оба ее участника находились в состоянии опьянения. Между мужчиной и женщиной произошла ссора по какому-то незначительному поводу, но развитие у нее оказалось страшное.

- Мужчина взял нож и нанес своей 41-летней сожительнице множественные удары в жизненно-важные органы. Ранения оказались тяжелыми и женщина скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время ведется сбор доказательств. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU