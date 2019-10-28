Подъезд к детскому саду перекрыли бетонными блоками
В Барнауле неизвестные перегородили бетонными блоками подъезд к детскому саду на улице Попова, 182.
В социальных сетях их уже прозвали последователями жителей улицы Жасминной, где развернулась настоящая бойня между местными и теми, кто приезжал по делам или пытался сократить путь. Дорогу к коттеджному поселку десятки раз перекрывали то строительным мусором, то снегом, то землей. Вот и сейчас, по всей видимости, кому-то стало жалко проезда.
Тревогу забили родители малышей, которые ходят в детский сад. Теперь они не могут подъехать и высадить своего ребенка.
- Что за беспредел? Придётся, наверное, заводить трактор и эти плиты переместить к дверям подъезда этого дома... Чем помешали? - негодуют родители.
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ИСТОЧНИК KP.RU