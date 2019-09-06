В Барнауле решили разгрузить многострадальную улицу Жасминную

СЕГОДНЯ 06:42 2019-09-06T06:42:37+03:00

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В Барнауле на 70% завершили строительство новой дороги на улице Солнечная Поляна в границах улиц Жасминной и Энтузиастов. Это должно положить конец войне местных жителей с чужими автомобилями, пишет «Толк».

С 19 июня дорожники успели построить ливневую канализацию и уложить два слоя асфальта. Сейчас идет установка бортового камня на основной проезжей части и бордюров на тротуарах.

Стоимость работ составляет более 147 млн рублей. Ремонт проводят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект сдадут в 2020 году, но основные работы завершатся в ближайшее время. Длина ремонтируемого участка составляет 800 метров.

«Четырехполосная магистраль позволит разгрузить улицу Попова, Павловский тракт, улицу Энтузиастов и снять транспортную нагрузку на поселок Солнечная Поляна», – отметил начальник городского комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев. Он также подчеркнул, что это одна из первых дорог, которая строится до застройки.

Напомним, интенсивное движение транспорта через через поселок Солнечная поляна спровоцировало «дорожную войну». Почти три года жители ул. Жасминной различными способами перекрывали проезд для транзитных водителей. В ход шли бетонные блоки, песок и другие стройматериалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU