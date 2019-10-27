Бандитов-гастролеров, грабивших пенсионеров, заключили под стражу в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-27T11:45:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Троих уроженцев Новосибирской области, которые грабили пожилых людей в Барнауле, заключили под стражу.

- Центральный районный суд Барнаула рассмотрел ходатайство следователя и избрал всем троим мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия - сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, молодые люди 1993, 1994, 1996 годов рождения под разными предлогами приходили к пенсионерам домой и похищали ценности и деньги. По данным Главного управления МВД по Алтайскому краю, злоумышленники представлялись сотрудником какой-либо соцслужбы или предлагали приобрести различные товары. Полицейским известно о шести пострадавших. Ущерб, по предварительным данным, составил около 700 тысяч рублей.

Читайте также: На Алтае задержали воров-гастролеров, которые специализировались на стариках

ИСТОЧНИК KP.RU