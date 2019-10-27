2019-10-27T11:45:31+03:00
Происшествия

Бандитов-гастролеров, грабивших пенсионеров, заключили под стражу в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Задержание грабителейЗадержание грабителейФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Троих уроженцев Новосибирской области, которые грабили пожилых людей в Барнауле, заключили под стражу.

- Центральный районный суд Барнаула рассмотрел ходатайство следователя и избрал всем троим мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия - сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, молодые люди 1993, 1994, 1996 годов рождения под разными предлогами приходили к пенсионерам домой и похищали ценности и деньги. По данным Главного управления МВД по Алтайскому краю, злоумышленники представлялись сотрудником какой-либо соцслужбы или предлагали приобрести различные товары. Полицейским известно о шести пострадавших. Ущерб, по предварительным данным, составил около 700 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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