На Алтае задержали воров-гастролеров, которые специализировались на стариках

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-23T13:39:14+03:00

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В Алтайском крае задержали подозреваемых воров-гастролеров. Операция проходила при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

- В поле зрения подозреваемых, молодых людей 1993, 1994, 1996 годов рождения, оказывались, как правило, одинокие пенсионеры, в квартиры к которым они попадали, используя тщательно спланированную схему, - рассказали в региональном полицейском главке.

Пожилым людям предлагали приобрести различные товары, и когда они рассчитывались за покупку, наблюдали, откуда те достают деньги, чтобы через некоторое время вернуться и совершить кражу.

- Один из злоумышленников, представившись сотрудником какой-либо социальной службы или используя иной предлог, отвлекал хозяина квартиры, другой похищал деньги или имущество, представляющее материальную ценность, после чего они вместе спешно покидали квартиру, - говорят в полиции.

Полицейским достоверно известно о шести пострадавших в Барнауле. Им нанесен ущерб, по предварительным данным, составил около 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU