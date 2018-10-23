2018-10-23T14:11:56+03:00
Общество

Специалисты выяснили, почему Пивоварка окрасилась в белый цвет

Там были опасные для здоровья вещества
Дарья САВЕНКО
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Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила причины по которым Пивоварка стала белой.

Напомним, 15 августа река Пивоварка в изменила свой цвет на мутно-молочный. Об этом сразу написали местные и федеральные СМИ. Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку и выяснила, что причиной этого стало попадание в воду загрязняющих веществ из ливневой канализации от улицы Малахова.

Специалисты провели отборы проб воды. В образцах содержатся в превышающих предельно допустимых концентрациях титана, фосфат-ионов, СПАВ (АПАВ), алюминия и нефтепродуктов которые относятся к химическим веществам 2-3 класса опасности (опасны по органолептическому признаку).

В пресс-службе региональной прокуратуры отмечают, что эти химвещества являются опасными для жизни и здоровья человека, а также вызывают необратимые изменения в организме.

Природоохранной прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

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