Огромная рекламная конструкция завалилась от ветра в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-25T13:56:22+03:00

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В пятницу, 25 октября, в Барнауле из-за непогоды и сильного ветра завалилась огромная рекламная конструкция.

Об этом сообщили барнаульцы в различных группах в социальных сетях. Инцидент произошел в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Союза Республик. По предварительной информации пострадавших нет. Тем не менее, на место происшествия прибыл наряд полиции.

- Мало того, что эти рекламные конструкции уродуют центральную улицу Барнаула, так они еще и опасность создают, - негодуют горожане.

Стоит отметить, что на сегодняшний день синоптики не передавали штормовых предупреждений, тем не менее, погода несколько раз менялась с солнечной на дождь, затем на метель и ливень и снова на чистое небо. Осадки сопровождались сильным ветром. Так что не исключено, что в городе где-то еще произошли подобные инциденты.

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ИСТОЧНИК KP.RU