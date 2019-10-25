2019-10-25T09:31:54+03:00
Происшествия

Автомобиль такси вылетел на трамвайные пути в Барнауле

Анна СЕМИНА
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В пятницу, 25 октября, в Барнауле водитель автомобиля службы такси не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути.

О произошедшем сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». По их словам, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в районе пересечения улиц Малахова и Эмилии Алексеевой.

По предварительной информации, водитель грузовой «Газели», пересекающий трамвайный переезд, шаркнул иномарку, таксист не справился с управлением, машина пошла юзом и вылетела на трамвайные пути. Из-за этого временно остановилось движение трамваев в сторону кардиоцентра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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