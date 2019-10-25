79-летний водитель на «зебре» сбил 66-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-25T08:04:33+03:00

ДТП на улице Юрина в Барнауле Фото: скриншот сайта

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В пятницу, 25 октября, в Барнауле на пешеходном переходе 79-летний водитель сбил 66-летнюю женщину.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, ДТП было замечено в районе пересечения улиц Юрина и Покровской.

- Водитель на автомобиле Daewoo Matiz сбил пешехода-женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.

Как позже пояснили в ГИБДД, авария произошла в районе дома №168з по улице Юрина. На место дорожно-транспортного происшествия была вызвана «скорая» помощь, которая доставила пострадавшую в городскую больницу №1. К счастью госпитализация пенсионерке не потребовалась.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU