79-летний водитель на «зебре» сбил 66-летнюю женщину
В пятницу, 25 октября, в Барнауле на пешеходном переходе 79-летний водитель сбил 66-летнюю женщину.
О происшествии сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, ДТП было замечено в районе пересечения улиц Юрина и Покровской.
- Водитель на автомобиле Daewoo Matiz сбил пешехода-женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.
Как позже пояснили в ГИБДД, авария произошла в районе дома №168з по улице Юрина. На место дорожно-транспортного происшествия была вызвана «скорая» помощь, которая доставила пострадавшую в городскую больницу №1. К счастью госпитализация пенсионерке не потребовалась.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU